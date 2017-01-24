SUKİ WATERHOUSE'DAN CESUR SAHNELER
Suki Waterhouse'dan cesur sahneler
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İngiliz model Suki Waterhouse, 'Sound Of Sun' filminde sergilediği performansla göz doldurdu.
Model Suki Waterhouse, podyumlardan beyazperdeye transfer oldu.
'Sound Of Sun' adlı filmde model Eva Dolezalova ve ünlü oyuncu Sean Penn ile birlikte kamera karşısına geçen Suki, cesur sahnelerdeki rahatlığıyla dikkati çekti.
Londra doğumlu model, meslektaşı ve aynı zamanda filmin de yönetmeni olan Eva Dolezalova ile bir hayli samimi sahnelerde rol aldı.
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