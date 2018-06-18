Şükran ve Caner'in gergin anları!

Futbolcu Caner Erkin, yedi aylık eşi Şükran Ovalı'nın fotoğraflarını çeken gazetecilere "Sil o fotoğrafları" diyerek tepki gösterdi.

Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, fotoğraflarını çeken gazetecilerle tartıştı.

"SİL O FOTOĞRAFLARI"

Sözcü'de yer alan habere göre; hamile olan eşinin görüntülenmesini istemeyen futbolcu, "İzin aldınız mı. Neden çekiyorsunuz?" diyerek gazetecilere çıkıştı. Elbisesiyle karnını kapatmaya çalışan Ovalı'nın "Böyle çekmeyin" sözleri üzerini daha da öfkelenen Caner Erkin, "Çekmeyin diyoruz, çekiyorsun. Sil o fotoğrafları" diyerek tepki gösterdi. Fotoğrafları sildirmeyi başaramayacağını anlayan ünlü çift, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.