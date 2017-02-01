Survivor 2017'den O İsim Elendi!

Survivor’ın dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımından ikişer isim adada kalabilmek için sms oylamasına çıktı. Survivor sms sıralamasına göre en az oy alan bir isim veda etti. Elenmekten kurtulan isimler ise birbirine kenetlendi. Peki, Survivor 2017’de dün kim elendi? İşte, o isim ve konseyde yaşananlar!

Survivor'da kim elendi sorusu merakla cevap arıyordu. Yarışmanın dün akşamki bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Survivor'da elenen isim belli oldu. Dün oynanan ödül oyununun ardından gerçekleştirilen eleme konseyinde SMS sıralamasında en düşük oyu alan aday ıssız adaya veda etti. Peki, Survivor sms sıralamasına göre kim elendi?

Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen macera dolu programı survivor'da bu akşam nefes kesen bir iletişim oyunu yaşandı. İletişim oyununda yaşanan gelişmeler izleyicileri adeta şoke etti. Tansiyonun yükseldiği oyunda Serhat Akın ve Eser West arasında oldukça sert geçen diyaloglar yaşandı. Yapım ekibinin araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı. İletişim oyununun ardından yaşanan eleme ile adeta nefesler tutuldu. Seda Demir, Sabriye Şengül, Sadin Bakır ve Denisa Gültekin arasında yaşanan elemede adaya veda eden isim belli oldu.

Zorlu yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde iki ödül oyunu birden oynandı. İlkini Ünlüler, ikincisini ise Gönüllüler takımı kazandı. Çekişmeli ödül oyunun ardından gözler, hem oyun hem de ada konseyi heyecanının yaşanacağı yeni bölüme çevrildi. Survivor'un bu akşam yayınlanan yeni bölümünde ise iletişim ödülü için kıyasıya mücadele yaşandı. İki takımda performanslarını sonuna kadar sergilediler. İletişim oyununun hemen ardından ekranlara eleme heyecanı yansıdı. Seda Demir, Sabriye Şengül, Sadin Bakır ve Denisa Gültekin arasında yaşanan elemede adaya veda eden isim belli oldu. İşte nefes kesen elemenin detayları.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler ilk kez ada konseyinde eleme adayı çıkardı. En çok ismi yazılan Seda Demir ve bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi İlhan Mansız'ın kararıyla Sabriye Şengül eleme adayı oldu. Gönüllüler takımı ise ikinci kez kendi takımları arasından eleme adayı çıkarttılar. Elemeye çıkan iki kişi Sadin ve Denisa oldu. Yapılan halk oylamasının ardından elenen isim belli oldu ve adaya veda eden isim Seda Demir oldu. Seda Demir'in elendiğini duyan gönüllüler adeta birbirlerine kenetlendiler ve takımlarından kimsenin gitmemesini sarılarak kutladılar.

SMS OYLAMASIYLA SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Survivor son bölümde gerçekleşen konseyde elenen isim belli oldu. SMS oylamasına çıkan Seda, Sadin, Denisa ve Sabriye arasında yapılan oylamanın sonunda en az oyu alarak adaya veda eden isim Seda oldu. Böyle elenmek istemediğini ve yanlış anladığını dile getiren Seda, Survivor 2017'ye veda eden son isim oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da bu akşam nefes kesen mücadeleler yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam iletişim oyunu için kıyasıya mücadele ettiler. Mücadele esnasında Furkan, Sadin'e kaybettiği için adeta çıldırdı ve gönüllüler takımına laf atmaya başladı. Bunun üzerine inanılmaz bir kavga ortamı oluştu. Serhat Akın ve Eser West laf dalaşına girdiler. Bu esnada Furkan "özür dilerim benim hatam" diye bağırırken Serhat Akın'ı yatıştırmaya çalıştı. Fakat Eser ve Serhat adeta birbirlerine girmek için çaba gösterdiler. Olay yapım ekbininin araya girmesiyle tatlıya bağlandı. İletişim ödülünü ise ünlüler takımı kazandı.