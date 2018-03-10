TV 8 ekranlarının ekranların fenomen yarışması Survivor tüm hızıyla devam ederken, Survivor 2018'e sürekli birileri gidip gelmeye devam ediyor. Survivor 2018'e katılacak iki isim daha olacağı iddia edildi. Peki Survivor 2018'e sonradan katılacak kişiler kim

Türkiye televizyonlarının gelmiş geçmiş uzun soluklu yarışmalarından biri olan, şuan TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor tüm heyecanı ile yoluna devam ediyor. Bu yıl Survivor 2018 çatısı altında eski yarışmacılarının oluşturuduğu All-Star takımı ile Gönüllüler takımının kıyasıya rekabet halinde olduğu yarışma izleyiciyi ekranbaşına çiviliyor. Reyting sonuçlarına yansıya bu rekabet çıtası daha çok artacak gibi... Şimdi de Survivor 2018'e iki yeni ismin daha katılacağı iddia edildi

Survivor 2018'in tadını çıkarın All-Star takımı son günlerde. En son aldıkları oyun ile 10-0'lık bir galibiyet serisi elde eden All-star takımı, dokunulmazlıkları da kazanarak kadroda bir eksiklik olmadan yollarına devam etmek istiyorlar.