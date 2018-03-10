Survivor 2018'e katılacak iki isim...
Survivor 2018'e katılacak iki isim...
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TV 8 ekranlarının ekranların fenomen yarışması Survivor tüm hızıyla devam ederken, Survivor 2018'e sürekli birileri gidip gelmeye devam ediyor. Survivor 2018'e katılacak iki isim daha olacağı iddia edildi. Peki Survivor 2018'e sonradan katılacak kişiler kim
Türkiye televizyonlarının gelmiş geçmiş uzun soluklu yarışmalarından biri olan, şuan TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor tüm heyecanı ile yoluna devam ediyor. Bu yıl Survivor 2018 çatısı altında eski yarışmacılarının oluşturuduğu All-Star takımı ile Gönüllüler takımının kıyasıya rekabet halinde olduğu yarışma izleyiciyi ekranbaşına çiviliyor. Reyting sonuçlarına yansıya bu rekabet çıtası daha çok artacak gibi... Şimdi de Survivor 2018'e iki yeni ismin daha katılacağı iddia edildi
Survivor 2018'in tadını çıkarın All-Star takımı son günlerde. En son aldıkları oyun ile 10-0'lık bir galibiyet serisi elde eden All-star takımı, dokunulmazlıkları da kazanarak kadroda bir eksiklik olmadan yollarına devam etmek istiyorlar.
Gönüllüler takımı ise Survivor'ın cefasını çeken takım. All-star takımının oldukça gerisinde kalan Gönüllüler'in önümüzdeki günlerde ne yapacağı merak konusu... Survivor 2018'e iki yeni ismin katılacağı iddia edildi. Ve eğer bu isimler Gönüllüler takımına gelirse işler lehlerine dönebilir. Peki Survivor 2018'e katılacağı iddia edilen o iki isim kim?
İLK İSİM ELİF ŞADOĞLU
Ogeday Girişken'in şampiyon olduğu Survivor 2017'nin en güçlü kadın yarışmacılarından biri olan Elif Şadoğlu'nun Survivor 2018'e sonradan katılacağı iddia edildi...
İddianın sebebi ise, Elif Şadoğlu'nun kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bu fotoğraf. Elif Şadoğlu, Survivor'a yeniden katılacak mı ilerleyen günlerde açıklığa kavuşacak...
Elif Şadoğlu'nun yarışma sonrası radikal değişiklikleri oldukça beğenilmişti. Peki Survivor 2018'e sonradan katılacağı iddia edilen diğer isim kim? Sizleri çok şaşırtacak...
TURABİ İLE ARASI HİÇ İYİ DEĞİLDİ
Turabi Çamkıran'ın ilk Survivor'ında yarışan Yiğit Dikmen'in yeniden Survivor'a katılacağı iddia edildi. Yarışma boyunca, Turabi ile yıldızı hiç barışmamıştı.
Yiğit Dikmen'in paylaştığı bu fotoğraf, Survivor iddilarını güçlendirdi. Bakalım bu iki isim Survivor 2018'e sonradan katılacak mı?
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