Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna yeni isim

Bu yıl 16 Şubat'ta başlayacak olan ve ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor yarışmasına yeni katılan isim belli oldu.

TV8 ekranlarında 16 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak olan Survivor 2020’nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor’un yeni sezon yarışmacıları arasına ünlü şarkıcı Emrah’ın oğlu da katıldı.

EMRAH’IN OĞLU DAHİL OLDU

Survivor 2020’in üçüncü yarışmacısı ise oyuncu Ersin Korkut ve Uğur Pektaş’ın ardından şarkıcı ve oyuncu Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. 16 Şubat’ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.