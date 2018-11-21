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Survivor Semih'ten ayrılık açıklaması

Survivor Semih'ten ayrılık açıklaması

Survivor Semih'ten ayrılık açıklaması

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'Survivor' yarışmasında ünlenen Semih Öztürk'ün, sevgilisi Kurretülayn Matur'dan ayrıldığı iddia edilmişti. İkilinin beraberliğinin devam ettiği ortaya çıktı

Semih Öztürk-Kurretülayn Matur çifti, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programında yorumculuk yapan Semih, 'ayrılık' haberleri hakkında "Yalan" dedi. İkili Ütopya yarışmasında aşk yaşamaya başlamıştı.

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