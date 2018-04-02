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Survivor'a Devam Edemeyecek!

Survivor'a Devam Edemeyecek!

Survivor hayatı bitti!

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'de gönüllüler takımına sonradan dahil olan Batuhan Buğra Eruygun, yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Gönüllüler takımına sonradan dahil olan Batuhan Buğra Eruygun, Survivor ekibine yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.
 
YARIŞMAYA DEVAM EDEMEYECEK
 
Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde Batuhan Buğra Eruygun'un yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.
DİZİNDEN SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ
 
Gönüllüler takımına yedeklerden dahil olan 26 yaşındaki milli atlet, dizinden sakatlık geçirmiş, bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.
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