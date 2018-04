Survivor'da büyük değişim!

Acun Ilıcalı, yeni formatta takım isimlerinin artık Ünlüler ve Gönüllüler olacağını, yarışmanın yeni adının ise Survivor 2018 All Star olarak değiştiğini duyurdu.

Survivor tarihinde bir ilk olan gelişmeyi Acun Ilıcalı duyurmuştu. Yeni sezonda 7 dokunulmazlık oyunun 6'sı kaybeden Gönüllüler takımının, All Star karşısında güçsüz kalması nedeniyle Acun Medya ekibi radikal bir değişikliğe gitti.

ACUN ILICALI YENİ TAKIMLARI AÇIKLADI

Survivor'da ilk baştaki All Star kadrosundan 11 yarışmacı iki ayrı takıma bölündü. Ilıcalı, "All Star ve Gönüllüler konsepti artık bitti. Bu konsepti All Star kazandı. Şimdi artık yeni bir Survivor başlıyor" demişti. Ilıcalı, Pazartesi akşamı yayınlanan eleme konseyinde, adaya veda eden ismin açıklanmasından sonra yeni takımları duyurdu.

"BİR SAATTE 25 BİN MESAJ GELDİ"

Survivor'da yeni takımların açıklandığı konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Siz bu kararı açıkladıktan sonra çok ilginç bir gün yaşadınız. Ben de hayatımın en ilginç günlerinden birini geçirdim. Yeni konsepti açıkladıktan sonra Instagram'da hesabıma bir saatte 25 binden fazla yorum geldi. Seyircilerimizin bazıları bu değişikliği olumlu bulmazken, bazıları ise iyi olacağını yazdı" dedi.

Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı, yeni takımları açıkladı.

İşte Ilıcalı'nın o açıklamaları:

"Eski takımlar bu akşam son defa eski takımlar olarak birlikte geceyi geçirecekler. Yarın sabah ise yeni takımlarınızla buluşacaksınız. İlk başlayan All Star'ı biri elendiği için 6'ya 5 olarak ayırdık. Gönüllüler takımında yarışacak olan 5 All Star'ı açıklıyorum. Birinci isim Hakan Hatipoğlu. İkinci isim Nagihan Karadere. Üçüncü All Star yarışmacısı Hilmi Cem İntepe oldu. Dördüncü isim Murat Ceylan. Ve son isim ise Damla Can oldu. Böylece Hakan, Nagihan, Hilmi Cem, Damla ve Murat Gönüllüler takımında yarışacaklar. Gönüller takımından aynı ekipte kalan 5 yarışmacı ise, Anıl, Cumali, Funda, Birsen ve Yağmur oldu.

All Star takımında kalan ünlü isimler ise, Ümit Karan, Sema, Turabi, Adem, Yiğit, Berna, Sahra, Elif, Merve Aydın oldu. Gönüllüler'den Mustafa Kemal de takım değiştirerek All Star'a geçti. Nagihan'dan başka eski ünlüler takımından başka ünlü bulunmamakta. Takım ismi olarak yine Gönüllüler olacaksınız. Diğer takımda eski Ünlüler'de yarışan isimler olduğu için adı Ünlüler takımı olacak."

İŞTE YENİ ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Eski adı All Star olan takımın adı artık Ünlüler olarak değişti. Ünlüler takımında Ümit Karan, Sema, Turabi, Adem, Yiğit, Berna, Sahra, Elif, Merve Aydın ve Mustafa Kemal olacak.

YENİ GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?