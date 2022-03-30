Tarkan ikinci kez baba mı oluyor?

2016 yılında hayatını birleştirdiği eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve 2018 yılında dünyaya gelen kızı Liya ile birlikte tatile çıkan şarkıcı Tarkan'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı. Tarkan’ın paylaşımının ardından Pınar Dilek Tevetoğlu’nun hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı. Çıkan iddiaların ardından Tarkan cephesinden açıklama geldi.

49 yaşındaki Megastar Tarkan'ın, 5,4 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kareleri sosyal medyayı salladı. Tarkan'ın 36 yaşındaki eşi Pınar Dilek Tevetoğlu'nun hamile olduğu iddia edildi.

Pınar Dilek'in son dönemde aldığı kilolar ve büyüyen karnı dikkat çekerken hamile olduğu iddiası ortaya atıldı.

Çıkan bu iddiaların ardından Tarkan, menajeri aracılığıyla açıklama yaptı. Tarkan, yaptığı açıklamada eşinin hamile olmadığını belirtti.

Böylece ortaya atılan dedikodular çürüdü.

Kaynak:Posta