Trafik magandalarına uydular

Buraya kadar bir şey yok. Ancak video dikkatlice incelendiğinde Seren Serengil ve Yaşar İpek'in emniyet kemeri takmadıkları görüldü.

VİDEOYU YAŞAR İPEK KAYDETTİ

Ayrıca skandal anların kayda alındığı videoyu da Yaşar İpek'in kurallara aykırı olarak direksiyon başındayken kayda alması dikkatlerden kaçmadı.

POLİSE YAKALANIP YAKALANMADIKLARI BİLİNMİYOR