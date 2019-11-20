Transfer bombası!

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer açıklaması: "Hayır diyemem"

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamalar yaptı. Transferi hakkında konuşan yıldız futbolcu, Bundesliga'ya dönme konusunda önemli sinyaller verdi.

Hakan Çalhanoğlu, "Almanya'da büyüdüm ama insanlarla İtalyanca konuşmak hoşuma gidiyor. Benim için Almanya'da Borussia Dortmund, Bayern Münih gibi büyük takımlarda oynamak sportif açıdan iyi bir hedef" diye konuştu.

Bayern Münih'in bir dönem kendisiyle ilgilenmesinin onu mutlu ettiğini söyleyen Çalhanoğlu, "O zaman Robben ve Ribery'nin yeri bankoydu ve taraftarlar onları çok seviyorlardı. Bayern'i reddetmek benim için zordu; fakat gelecekte böyle bir fırsat gelirse hayır diyemem" ifadelerini kullandı.

2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a 24 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Hakan Çalhanoğlu, 103 maçta 14 gol ve 25 asistlik performans gösterdi.