Transparan Elbise Bile İşe Yaramadı!

Kardeşi Derya Açıkgöz’ün kıyafetlerinin reklamını yapan Hadise, beklediğini bulamadı. Ekip, fiyatlarda yüzde elli indirime gitti.

Bir dönem kardeşi Derya Açıkgöz’ün kıyafetlerini tanıttığı için reklam yüzü olduğu firmayla mahkemelik olan Hadise’nin, bu yardım stratejisi tutmadı. Hadise, bir süredir modacı kardeşinin internet üzerinden satışa sunduğu tasarım ürünlerinin tanıtımını yapıyordu. Kardeşlerine her fırsatta destek veren şarkıcı, elbiseleri hem jüri koltuğuna oturduğu ‘O Ses Türkiye’ programında giyerek hem de 5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşarak bir nevi reklamını yaptı.

İndirim zamanı