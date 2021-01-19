Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı’yla ekrana dönüyor
Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı’yla ekrana dönüyor
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Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı dizisi ile ekrana dönüyor.
Star TV sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Star TV’ye hoş geldin Tuba Büyüküstün!” ifadelerine yer verildi.
Star TV’ye hoş geldin Tuba Büyüküstün! @TubaBustun @sefirinkizidizi @ngmediatv @O3Medya pic.twitter.com/TUiEUNjPtJ— STAR TV (@startv) January 19, 2021
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