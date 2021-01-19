Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı’yla ekrana dönüyor
Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı’yla ekrana dönüyor

Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı’yla ekrana dönüyor

Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı’yla ekrana dönüyor

A+A-

Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı dizisi ile ekrana dönüyor.

Star TV sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Star TV’ye hoş geldin Tuba Büyüküstün!” ifadelerine yer verildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.