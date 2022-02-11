Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a giriş problemi yaşanıyor. Kullanıcılar siteye erişirken hata ekranıyla karşılaşıyor.

Hata ekranında ‘yenile’ ve ‘çıkış yap’ butonlarının yanı sıra “Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim” ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

sözcü.com.tr