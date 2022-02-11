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Twitter’a giriş problemi yaşanıyor

Twitter’a giriş problemi yaşanıyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a giriş yapılamıyor. Kullanıcılar, siteye girerken hata ekranıyla karşılaşıyor. Hata ekranında ise "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" denildi.

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a giriş problemi yaşanıyor. Kullanıcılar siteye erişirken hata ekranıyla karşılaşıyor.

Hata ekranında ‘yenile’ ve ‘çıkış yap’ butonlarının yanı sıra “Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim” ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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sözcü.com.tr

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