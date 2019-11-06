Twitter’a yeni gizlilik özellikleri
Twitter’a yeni gizlilik özellikleri
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Twitter'ın Tasarım ve Araştırma'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Dantley Davies 2020 yılında platforma getirilmesi planlanan yenilikleri açıkladı.
Davies’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada bahsettiği yenilikler şöyle:
-Kişiler Twitter'da etiketlenerek dahil edildikleri bir sohbetten çıkabilecekler.
-Artık istenilen tweetler'in retweet edilmesi engellenebilecek. Yani profiliniz gizli olmasa bile attığınız tweeti seçerek retweet edilmesini engelleyebileceksiniz.
-Profiliniz açık olsa dahi insanlar sizi istemediğiniz sürece sizden bahsedemeyecek. (mention)
-Bazı attığınız tweetleri takipçileriniz bile görmeyecek. Örneğin sadece bir etikete (hashtag) veya bir kişiye başkasının göremeyeceği şekilde tweet atabileceksiniz.
Etiketler : Twitter, Dantley Davies, yenilik
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