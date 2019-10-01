Twitter’da istemediğiniz kelimelerle mesaj atamayacaklar!

Geçtiğimiz aylarda Twitter tarafından duyurulan saldırganlara karşı gelişmiş mesaj filtreleme sistemi, Twitter kullanıcılarını korumak amacıyla geliştiriliyordu ve son durumu duyuruldu. Twitter'da artık istemediğiniz kelimeleri içeren mesajlardan kurtulacaksınız.

Twitter kullanıcıları artık kendilerini koruyabilecek. İstenmeyen ve saldırgan mesajların önüne geçmek isteyen Twitter yönetimi, yaz sezonunda bir deneme yaparak böyle mesajlarla muhatap olmak istemeyen kullanıcıları korumak için harekete geçti. Testlerde beklenen performansı veren araç, iOS ve Android platformlarına geldi.

KÖTÜ NİYETLİ MESAJLAR ELENECEK

Kötü niyetli, agresif, uygunsuz kelimeler içeren veya rahatsız edecek derecede aynı mesajları içeren iletiler, kullanıcıların göremeyeceği bir yerde barındırılacak. Twitter yetkililerinin kullanıcılara bir diğer önerisi ise insanları rahatsız eden kullanıcıları sessize almak veya engellemek.