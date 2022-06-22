Ünlü çiftten müjdeli haber! Karan'a kardeş geliyor

Oyuncu Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit'in mutlu evliliği devam ediyor. Şimdilerde iş temposu dışında vakitlerinin çoğunu oğulları Karan'a ayıran ünlü çiftin, bebek beklediği öne sürüldü. İddialara göre; kısa bir süre önce rol aldığı diziye veda eden güzel oyuncu, iki buçuk aylık hamile...

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

Mutlu evlilikleri devam eden oyuncu çift, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda 36 yaşına basmıştı.

"DOĞUM GÜNÜN OLSUN AŞKIM"

Burak Özçivit de kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla kutlamıştı. Ailece dondurma yedikleri anda verdikleri poz paylaşan yakışıklı oyuncu, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde. Seni çok seviyoruz" notunu düşmüştü.

EVCEN KAYITSIZ KALMADI

Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhreti yakalayan Fahriye Evcen de eşinin paylaşımına kayıtsız kalmamıştı. Güzel oyuncu, Özçivit'in gönderisine; "Ben sizi her şeyden çok. Hep bu halde nice senelere" yorumunu yapmıştı.

İKİNCİ BEBEK YOLDA

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Alparaslan: Büyük Selçuklu' adlı diziye veda eden Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.

Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

"BAHARIN KOKUSUNU GETİRDİN BİZE"

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında üç yaşına basan oğulları Karan'ın doğum gününü kutlayan Evcen, gönderisine, "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum... Baharın kokusunu getirdin bize, iyi ki doğdun meleğim..." mesajını yazmıştı.

KARAN'A ÜÇ YAŞ PARTİSİ

Ardından oğulları Karan'a 'Ferrari' temalı bir parti düzenleyen oyuncu çift, kutlamadan renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmemişti. Instagram hesabında 12,7 milyon takipçisi bulunan Evcen, mutlu aile fotoğraflarının altına, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Canım oğlum.. iyi ki doğdun" notunu düşmüştü.

Partiden kareleri kendi sosyal medya hesabından da yayınlayan 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise paylaşımında "İyi ki doğdun aslanım" ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet