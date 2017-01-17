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Ünlü Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı!

Ünlü Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı!

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı!

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Paramparça dizisinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı söyleniyor.

Üç gündür  tedavi gören Petekkaya'nın, İstanbul'u etkisi altına alan dondurucu soğuklar sırasında oynadığı dizinin setinde üşüttüğü ileri sürüldü.


Ünlü oyuncunun eşi Didem Petekkaya, "Ciğerlerinde bir sıkıntı var ama durumu hızla düzeliyor. Ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil" dedi.

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