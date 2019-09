Ünlü oyuncunun acı günü!

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), memleketi Çorum’da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Saçıntı’ hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden atmaya başlayan Saçıntı, Çorum Özel Hastanesine kaldırıldı.Yoğun bakım servisine alınan Muhittin Saçıntı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lütfen, vakit varken babalarınızı sevdiğinizi söylemeye çekinmeyin!

Müfit Can Saçıntı, hastane önünde yaptığı açıklamada “Babam köyünü çok seviyor. Her yıl doğup büyüdüğü köyüne gelir, gider. Bu sene de o çok sevdiği köyüne geldi. Köydeyken kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi solunum cihazına bağlı yaşatılıyor. Biz de bir ümit bekliyoruz. Bu vesileyle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bizim toplumumuz özellikle erkekler, babalarını sevseler; ancak pek fazla babalarını sevdiklerini ifade edemezler. Babalar da çocuklarını çok sever, onlar da pek ifade edemezler. Benim babam da her ne kadar sevgi dolu bir insan olsa da biz de bunu ona kolay kolay ifade edemiyoruz. Ben bunu ifade edebilmek için, onu ne kadar çok sevdiğimi ifade edebilmek için 2 film çektim. Lütfen, vakit varken babalarını sevdiklerini söylemeye çekinmesinler” demişti.