Ünlü Oyuncuya enerji İçecekli Saldırı...
Üstelik bunu yapan kocası!
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Merve Sevi evliliğinde bir yılı doldurmadan talihsiz bir olay yaşadı.
eçen yıl Ağustos ayında Çalkan Algün ile nikah masasına oturan oyuncu Merve Sevi’nin boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması bu iddiaları güçlendirmişti. Sevi’den açıklama geldi. 8 aylık eşinden aylardır şiddet gören Merve Sevi, uzaklaştırma kararı çıkarttı. Çalkan Algün’ün 6 ay boyunca Merve Sevi’ye yaklaşamayacak.
“SURATIMA ENERJİ İÇECEĞİ FIRLATTI”
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden oyuncu Merve Sevi, “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” dedi.
Etiketler : Merve Sevi, Çalkan Algün, kocası, saldırı
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