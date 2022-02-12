Ünlü şarkıcı Adele fena dağıttı

Yeni albümüyle listelerde ilk sıraya yerleşen ve son olarak BRIT Ödülleri'ne damga vuran Adele, arkadaşlarıyla gittiği bir gay kulübünde fena dağıttı. Mekânın müdavimlerinin kaydettiği ve Adele'in direk dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Adele, perşembe gecesi bir gay barda aşırı içki içtikten sonra sutyenine kadar soyundu ve sahnede üstsüz dansçıların önünde direk dansı yaptı.

33 yaşındaki şarkıcı, büyük bir arkadaş grubuyla parti yapmak için gece yarısından hemen sonra kulübün arka kapısından içeri girdi. Yıldız, saatler önce The Graham Norton Show’da göz kamaştıran bir performans sergilemiş ve özel hayatıyla ilgili de açıklamalar yapmıştı. Erkek arkadaşı Rich Paul’den bebek sahibi olmak istediğini açıklayan Adele, parmağındaki yüzükle beraber nişanlı olduklarına dair söylentileri de kuvvetlendirmişti.

ADELE’DEN DİREK DANSI

Bir hayranın kaydettiği videoda Adele’in kazananı seçmesi isteniyor.

RuPaul’s Drag Race UK yıldızı Cheryl Hole, Adele’in katıldığı geceye ev sahipliği yaptı ve hareketli gecenin ertesinde Instagram’da Adele ile fotoğraflarını paylaştı.

NEDEN HERKES BURADA OLDUĞUMU BİLİYOR?

Arkadaşlarıyla eğlenceli bir gece geçirdikten sonra kulüpten çıkıp arabasına binen yıldızın, “neden herkes benim burada olduğumu biliyor” diye sorduğu da görüntülere yansıyor.

Mekânın sahibi Jeremy Joseph, MailOnline’a Adele mekana geldiğinde inanamadığını, gece boyunca takıldığını ve hatta sahneye çıktığını, direk dansı yaptığını söyledi:

“Biri ön kapıda belirdi ve ‘Adele geliyor’ dedi. Sahne arkasında gösteriyi hazırlıyordum. 12:30 civarında geldi. Gösteri 1’de başladı ve 2:15’e kadar devam etti, gösteriden biraz sonraya kadar kaldı ve gitti. Geleceğini söyleyen mesajı aldığımda kraliçelere ‘şimdi hazırlanmanız gerekiyor’ dedim ve ‘neden?’ dediler. ‘Adele burada olacak, elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız’ dedim ve bana aptalmışım gibi baktılar!”

ALKOLÜ BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Adele, sadece beş ay önce güçlü sesini korumak için alkolü bıraktığını açıklamıştı. Yıldız ayrıca geçen yıl ABD Vogue’a karantina sırasında normalden daha fazla içtikten sonra bu takıntıdan muzdarip olduğunu söylemişti: “Pazartesi sabahları hep biraz acıkırım. İçki içmek gittikçe daha erken olmaya başladı. Barın ön kapısında düşmek yerine arka kapısında düşüyordum. Sonra en kötü akşamdan kalmalara uyandığımı hatırlıyorum. Hangxiety, diye buna derim. Kiminle konuştum? Ne yaptım? Delirdiğim bir ay oldu.”

Adele, ilk defa eğlenmek için gay bara gitmiyor. 2019’da West Village’deki Pieces Gay Bar’da Hollywood aktrisi Jennifer Lawrence’a katıldığı görüntüler de basına yansımıştı.

sözcü.com.tr