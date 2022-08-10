Ünlü sunucu Esra Erol'dan bomba yaz pozu: Altında bir şey yok gibi

Ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Erol'un "Akşam güneşi nimetleri" notuyla paylaştığı poza takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi. Bir takipçisinin Erol'un tercih ettiği kıyafetle ilgili "Altında bir şey yok gibi" yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Esra Erol, yeni bir pozunu daha Instagram hesabından yayınladı. Siyah gömlek ve mini bir şort tercih eden Erol, fotoğrafına "Akşam güneşi nimetleri" notunu düştü. Erol'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

"ALTINDA BİR ŞEY YOK GİBİ"

Erol'un fotoğrafına yorum yapanlar arasında yakın arkadaşı Hatice Şendil de vardı. Şendil'in yanı sıra yüzlerce hayranı Erol'un fotoğrafını çok beğendiklerini dile getirdi. Ancak içlerinden birinin "Esra hanım, altınızda bir şey yok gibi" yorumu dikkat çekti.

PROGRAMININ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Diğer yandan Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan programının yayın tarihi de belli oldu. Esra Erol'un üstlendiği, parçalanmış aileleri birleştirmeye, evlatlık verilen çocukları ailelerine kavuşturmaya devam eden Esra Erol'da programı yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

Esra Erol'da, 29 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonu açıyor. Program, canlı yayınla hafta içi her gün 16.20'de ATV ekranlarında olacak.

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