Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu: İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!