Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!
Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!
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Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu: İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!
Etiketler : Ümit Yesin, vefat
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