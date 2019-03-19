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Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

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Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu: İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!

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