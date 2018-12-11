"Utanmadın mı?" sorusuna sert cevap!

Kanal D'nin fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülü ile ilgili bir takipçisinden gelen yoruma tepki gösterdi.

Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşen Altın Kelebek'te 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü..

Sosyal medyada tebrik mesajı yağan Altuğ'a, bir takipçisi "Ödülü alırken utanmadınız mı?" şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Bu yoruma sinirlenen oyuncu, takipçisine şu yanıtı verdi:

“Utanmak! 17 senedir siz beğenseniz de beğenmeseniz de Türkiye’nin en kıymetli dizilerinden birinde rol alıyorum ben bununla gurur duyarım."