WhatsApp artık paylaşamayacak!

Birleşik Krallık veri koruma kurumu, WhatsApp'ın çatı şirketi Facebook ile kullanıcı verilerini paylaşmasının yasalara aykırı olduğu doğrultusunda karar bildirdi.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, Avrupa'da 2016 yılının kasım ayında Facebook ile kullanıcı verilerini paylaşmayı durdurmaya zorlanmıştı. Aynı yılın aralık ayında konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatan Birleşik Krallık Veri Komisyonu Ofisi, WhatsApp'ın verilerinin paylaşımı konusunda kullanıcılarına yeterli bilgilendirmeyi yapmadığını saptadı.

Soruşturma, WhatsApp'ın çatı şirketi Facebook ile paylaştığı bilgileri başka amaçlarla topladığına ve kullanıcıları bu veri paylaşımına dair yeterli şekilde bilgilendirmediğine dikkat çekti.

WhatsApp karar karşısında uzlaşmacı bir tavır aldı. 25 Mayıs'ta devreye girecek olan ve tüm Avrupa'daki kullanıcıların dijital haklarını koruyacak olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yürürlüğe sokulana kadar, mesajlaşma uygulaması Facebook ile hiçbir Avrupalı kullanıcısının verilerini paylaşmayacağını belirten anlaşmayı imzaladı.