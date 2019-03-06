WhatsApp için yepyeni bir özellik daha geliyor

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, güncellemelerle beraber kullanıcılarına yenilikler sunmaya devam ederken şimdi de gelişmiş arama özelliği ile gündeme geldi.

Whatsapp, yeni güncelleme ile birlikte hali hazırda bulunan metin arama özelliğini geliştirerek ses, fotoğraf, bağlantı ve GIF gibi özelliklere ulaşmanızı sağlayacak. Kullanıcının arama kısmına tıklaması durumunda depolama alanında kaç adet dosya bulunduğu liste halinde ortaya çıkacak.

Kullanıcı listedeki görselden birine tıkladığı anda gruplarda paylaşılan fotoğraflar ve mesajlar sıralanacak. Aynı zamanda geliştirilen arama çubuğu ön izleme içerecek ve bu sayede sonuçları tümüyle açmaya gerek kalmayacak.

Bununla birlikte arama geçmişinizde gözükecek ve isterseniz bu geçmişi silebileceksiniz. Bu özelliklerin GIF dosyalarını aratırken de geçerli olduğunu belirtelim. Henüz geliştirme aşamasında olan bu güncelleme ilk olarak iOS beta kullanıcılarına sunulacak.