WhatsApp karanlık modun kaldırılmasının ardından gelen tepkiler üzerine yeniden geleceğini açıkladı. Kullanıcılar tam rahatlamışlardı ki bu kez de WhatsApp'ın gizli tehlikesi ortaya çıktı. İşte WhatsApp'taki dünyayı ayağa kaldıran o tehlike.

Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Nisan ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'. Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

Söz konusu e-posta mesajları ve WhatsApp'tan gelen mesajlarda MS Office 97-2003 dosyalarını ekinde barındırıyor ve kullanıcıları makroları aktif hale getirmeye zorluyor. Hemen arkasından bulaşma gerçekleşiyor. Saldırganların kullandıkları PowerShell, VBS, VBA, Python ve C# scriptleri, RAT (Remote Access Trojans – Uzaktan Erişimli Truva Atı) ve diğer araçlara dair analizler sürüyor.