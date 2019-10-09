Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a şok!

Yağmur Sarnıç, çocuklarının babası Emre Aşık’ın mehir bedeli olarak 100 Cumhuriyet altını vermediği iddiasıyla flaş bir hamle yaptı.

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor...

Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Yağmur Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.

Aşık'tan dini nikahta 100 Cumhuriyet altını isteyen Sarnıç, yaklaşık 186 bin liranın ödenmesi için eşine icra takibi başlattı.

Kadın, boşanırken mehir talep edebiliyor. Emre Aşık, 'çocuklarına şiddet uyguladığı' gerekçesiyle çocukların velayetini anneden almıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan eski futbolcu, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sunmuştu. Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar, anne Yağmur Sarnıç'tan alınmıştı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirmişti.

Basına yansıyan 'çocukların anneden alınma' görüntüleri günlerce konuşulmuştu.