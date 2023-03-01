Yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ilk açıklama

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" paylaşımı nedeniyle dün akşam saatlerinde gözaltına alındı ve sevk edildiği sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım başını yaktı.

ELAZIĞ'DA GÖZALTINA ALINIP MALATYA'YA GETİRİLDİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, Malatya'ya getirildi.

İşte soruşturmaya konu olan o paylaşım;

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PROF. DR. ERCAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ercan sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Ercan paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.

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