"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz içine hiçbir şey giymedi! Olay pozlar

Pınar Deniz sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla yıktı geçti. "Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz montunun içine hiçbir şey giymedi ve poz verdi. Pınar Deniz'in sütyensiz pozları hayranlarından büyük beğeni aldı. Deniz'e "Ayrılık yaradı" yorumları yağdı.

Sık sık partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz Yiğit Kirazcı ile ayrıldı. "Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz'in adı avukat Nail Gönenli ile anılsa da oyuncu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde göbeğine kadar inen dekoltesiyle hayranlarını mest eden oyuncu sınırları zorladı. Yargı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz bu sefer montunun içinde hiçbir şey giymeden poz verince sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Pınar Deniz'in pozlarına "Ayrılık yaradı" yorumları yağdı.

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