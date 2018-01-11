Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alan 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman', 25 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde Gizem Karaca da oynadı . Ancak filmin afişini beğenmedi. Gizem Karaca ''Fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım. O afiş değişecek'' dedi.

Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatını konu edinen "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" adlı filmin yönetmeni Kudret Sabancı, Vecihi Hürkuş'un gizli ve unutulmuş bir kahraman olduğunu söyledi.

Hürkuş'un hayatının maceralarla dolu olduğuna işaret eden Kudret Sabancı, "Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Bu filmde onun hayatı ön plana çıkıyor. Bunu en iyi şekilde beyaz perdeye yansıttığımıza inanıyorum. Geniş bir kadro, güzel bir hikaye ve güzel bir prodüksiyonla çalıştık. Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu" diye konuştu.

"GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Filmde "Vecihi" karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe de oynadığı rolden dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. İntepe, filmde çok büyük bir emek olduğuna dikkati çekerek, "Sonuçta gerçek bir kahraman Vecihi Hürkuş. Onun ruhunu yaşamak, onunla aynı şeyleri hissetmek değişik bir duyguydu benim için. Bazı sahnelerde zorlandım. Ben de ilk kez izledim görüntüleri ve çok heyecanlandım. İnşallah karşılığını alırız ve seyirci filmden memnun ayrılır" ifadelerini kullandı.

"EN FARKLI DENEYİM"