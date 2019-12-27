Yayının durdurulması için dava açtı!

Acun Ilıcalı, Fox’taki Yemekteyiz’in yayınının durdurulması için dava açtı

Acun Ilıcalı, Fox'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıntı olduğunu belirterek kanalı ve Dual Film Yapım Şirketi'ni mahkemeye vererek programın durdurulmasını istedi.

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, Fox’ta yayınlanan ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ programının, kendi kanalında yayınlanan ‘Yemekteyiz’den çalıntı olduğunu iddia ederek kanalı ve Dual Film Yapım Şirketi’ni mahkemeye verdi.

Açılan davada ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren Fox kanalı ise kendi programlarının yurt dışında yayınlanan ‘Momsters’ adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti.

Fox avukatı “TV8 önce ‘Yemekteyiz’ adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı’nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.