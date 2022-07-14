Yemek yediği sırada cep telefonu bomba gibi patladı!

Brezilya’da yaşayan 28 yaşındaki Leandro Brasil Silva isimli bir adamın üç ay önce satın aldığı cep telefonu bir bomba gibi patladı. Aile yemeğinde olduğu sırada masanın üzerinde duran telefonun patlamasıyla birlikte bir parça Silva’nın sağ gözüne saplandı. Genç adam olayla birlikte büyük bir şaşkınlık yaşarken sağ gözünde görme kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Brezilya’nın kuzeydoğusundali Ceara bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki çiftçi, 3 ay öncesinde yeni bir telefon satın aldı. Telefonu 3 ay boyunca hiçbir sorun yaşamadan kullanan Silva, ailesiyle yemek yediği sırada masanın üzerinde bulunan cep telefonun aniden patlamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yemek masasının üzerinde bulunan ve şarjda dahi olmadığı belirtilen telefonun bir anda patlaması Silva ve ailesinin duruma anlam verememesine neden oldu. Bomba gibi patlayan telefondan çıkan bir parça Silva’nın sağ gözüne saplandı. Tek gözü ağır bir şekilde yaralanan adam acilen hastaneye kaldırıldı.

KÖR KALMA İHTİMALİ VAR

Silva’nın 30 yaşındaki ablası Niviane Brasil Silva, olayın Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceare'da bir belediye olan Pedra Branca'da meydana geldiğinde aile üyelerinin öğle yemeği için buluştuklarını söyledi.

Yüksek bir ses duyduktan sonra Silva’nın gözünü tuttuğunu ifade eden abla, “ Yüksek bir ses duyduğumuzda ve gözünün patladığını söyleyerek bağırıyordu. Bir yandan da cihaz yanıyordu. Aceleyle gözünü yıkadık ve hastaneye götürdük. Şu anda yüzde 60’a yakın görme kaybı yaşıyor ve tamamen iyileşmesinin zor olduğu belirtildi. Hastanedeki tedavisi sürüyor” dedi.

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