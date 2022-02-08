Yeni düzenleme Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü! Şeyma Subaşı nafakaya veda edecek

Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilmesi ön görülüyor. Buna göre Acun Ilıcalı ile 1 yıl evli kalan ve toplamda her ay 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeye göre 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilmesi ön görülüyor.

2 SENE SONRA NAFAKA ALAMAYACAK

2018 yılında evlendiği Acun Ilıcalı'dan 2019 yılında boşanan vebir süredir Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak.

HER AY 125 TL ÖDENİYOR

Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor.

Snob Magazin