Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra adı Fransız DJ Guido Senia ile anılan Şeyma Subaşı'nın, ünlü DJ ile ilk kez sarmaş dolaş fotoğrafı ortaya çıktı...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra magazin basınının daha da yakından takip ettiği Şeyma Subaşı’nın bir süredir adı DJ Guido Senia ile anılıyor. Genelde hep aynı karede yer alan Subaşı ve Senia, ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.

Sosyal medyada dolaşan fotoğrafı arkadaşlarından Antonio Carbonaro, Instagrama story’de paylaştı. İkilinin bu halleri ‘Artık ilişkilerini saklamıyorlar’ diye yorumlandı.