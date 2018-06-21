Yeşilçam'ın efsane ismi hastanelik oldu!

'Bay Sinema' lakaplı usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum'da talihsiz bir kaza sonucu yaralandı. İnanoğlu şu sıralar İstanbul'da bulunan bir sağlık kuruluşunda tedavi görüyor...

'Bay Sinema' lakaplı usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum'da talihsiz bir kaza sonucu yaralandı. İnanoğlu şu sıralar İstanbul'da bulunan bir sağlık kuruluşunda tedavi görüyor...

Yeşilçam’ın efsanevi filmlerinde imzası olan Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum’da üzücü bir olay yaşadı. İnanoğlu, evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek bel kemiğini kırdı. Yaşanan bu üzücü olay sonrası Türker İnanoğlu, Bodrum’dan İstanbul’a getirilerek tedavi altına alındı.

Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936’da Safranbolu’da dünyaya gelir. Babası Abdülhamit’in huzur hocası Mustafa Lütfi Efendi’nin oğlu Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır.

Türker İnanoğlu’ndan sonra aileye Sezer ve Berker ikizleri katılır, ama Sezer 3 aylıkken vefat eder. Türker İnanoğlu’nun yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu ile İstanbul arasında geçer. Okul ve ilk gençlik yıllarında İnanoğlu’nun en büyük tutkularından biri futbol ve sinemadır.

Futbolculuk yönünü okul takımlarında ve semt kulüplerinde sürdüren İnanoğlu, lise eğitimi sonrasında devam ettiği Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi grafik bölümündeki yüksek öğrenimini tamamlamadan çok sevdiği sinema mesleğine geçer.