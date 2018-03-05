Yeşilçam'ın erotik film yıldızı meğer erkekmiş!

Yeşilçam’ın erotik filmlerinde oynayan Emel Aydan, meğerse erkekmiş! Erkek olduğunu kimsenin fark etmediği Aydan'ın, İtalya'da geçirdiği ameliyat sonrası yaşamını kadın olarak sürdürüp çok sayıda filmde rol aldığı hala birçok kişi tarafından bilinmiyor.

70'li yıllarda Yeşilçam'daki erotik filmlerle tanınan Emel Aydan, Türk şöhret dünyasının ilk transeksüeli olarak tarihe geçti.

Birçok ünlü isim o dönemde ekonomik nedenlerle erotik filmlerde rol almayı istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda kaldılar. Erotik filmlerin en aranılan oyuncularının başında ise Aydemir Akbaş, Zerrin Egeliler, Arzu Okay, Mine Mutlu, Ali Poyrazoğlu, Hadi Çaman, Mine Soley, Emel Aydan gibi isimler geliyordu.

Ancak bu isimler arasında bulunan Emel Aydan’ın diğerlerinden hayli farklı bir hayat hikayesi var. storia.me’nin derlemesine göre Aydan, 20’li yaşlarına kadar erkek olarak yaşadı. 1951 yılında dünyaya gelen Emel Aydan, 20’li yaşlarda İtalya’da ameliyat olarak cinsiyet değiştirdi. Asıl isminin ise Erdoğan Kaşif olduğu öğrenildi.