Yıldız Tilbe: Acun Ilıcalı beni kanalına istemedi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, TV8,5 kanalında müzik programı yapmak istediğini fakat Acun Ilıcalı'nın bu teklifini kabul etmediğini açıkladı.

Ev karantinası günlerinde pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından sevenleriyle buluşma yoluna giderken Yıldız Tilbe farklı bir yöntem denemeye karar verdi. Tilbe, sosyal medya hesabından TRT Müzik’te program yapmak istediğini belirtti. Ancak TRT Müzik’in resmi Twitter hesabından gelen yanıt olumsuz oldu.

TRT Müzik’in hesabından Yıldız Tilbe’ye “Kalbimiz duraksız haykırıyor teklifinize Yıldız Hanım, ama salgın nedeniyle kanalımızdaki stüdyo programlarına ara verdik. Bizimle #EvMüzikDolu demek isterseniz, bir akşam ev konserimizi birlikte gerçekleştirelim” yanıtı geldi.

YILDIZ TİLBE’DEN ACUN’A ÇAĞRI

Teklifi kabul edilmeyen Tilbe bu defa da programı TV8,5 kanalında da yapabileceğini yazdı, ancak kanalın sahibi Acun Ilıcalı’nın bunu kabul etmediğini söyledi. Yıldız Tilbe, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı’nın sunduğu O Ses Türkiye’de bir sezon boyunca jüri üyeliği yapmıştı.

Sözcü