Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin boşandı

Belçim Bilgin ile Ağustos 2006'da evlenen Yılmaz Erdoğan, 10 gün önce boşandıklarını açıkladı.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan, 12 yıllık evliliklerini 10 gün önce sonlandırdı.Esra Erol ve Ali Özbir çifti ile Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı’nda yemekte bir araya gelenYılmaz Erdoğan boşandığını açıkladı.

Yemek sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, “Belçim Hanım’la Çağlayan Adliyesi’nde boşandığınız doğru mu?” sorusuna “Haber doğru da adliye yanlış” şeklinde esprili yanıt verdi.

Yılmaz Erdoğan daha sonra “Çok sevgi, saygı dolu, el ele girilmiş kol kola çıkılmış bir şey. Geç kaldınız. 10 gün oldu. Ben ne zaman soracaksınız diye bekliyordum” diyerek boşanma haberini doğruladı.

10 Ağustos 2006 yılında evlenen çiftin Rodin adında bir erkek çocukları var.