Yoğun bakımda!

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı eylemleriyle tanınan Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov'un aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve "durumunun ağır olduğu" bildirildi.

Yakınları, Dünya Kupası'nda final maçında sahaya giren eylemcilerden biri olan ve Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un "zehirlenmiş olabileceğini" öne sürdü.