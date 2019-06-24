Zerrin Özer'den flaş savcılık hamlesi

Geçen günlerde evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı evliliği ardından, Akıncı hakkında çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu söyleyen birçok kadın dolandırıldıklarını ardından Akıncı'nın ortalıktan kaybolduğunu anlatmıştı. Akıncı hakkındaki iddialar sadece dolandırıcılıkla sınırlı kalmamış babasının da altınlarını çalmış. İddiaları ilk kez öğrenen Zerrin Özer, kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Zerrin Özer (61) üçüncü evliliğini 16 Haziran'da kendinden 27 yaş küçük olan Murat Akıncı ile yapmıştı. Ama düğünden 24 saat sonra Murat Akıncı'nın eski sevgililerinin ortaya çıkıp ''Bu adam dolandırıcı. Üstelik paramızı isteyince bizi ölümle tehdit etti'' iddiaları üzerine tansiyonu yükselmiş, hastanelik olmuştu.

Zerrin Özer önce boşanma kararı almış sonra da ''Eşime güveniyorum, ayrılmak istemiyorum'' demişti.

ZERRİN ÖZER'İN KARARINI O TELEFON ETKİLEDİ

Zerrin Özer evliliğini sonlandırmayı düşünmezken, Özer'in düğmeye basmasını zorunlu kılan şey Murat Akıncı'nın babasının açıklamaları oldu.

Murat Akıncı'nın babası, Kanal D'deki '2. Sayfa'ya bağlanıp şunları söyledi:

''Oğlum Atalay soyadını kullanarak dolandırıcılık yapıyor. Üstelik asker kaçağı. Aile şerefimizi iki paralık etti. Evlatlıktan reddettim. DNA testi bile yaptıracağım, soyadımı geri alacağım. Erkek mi kalmadı ki, Zerrin Hanım bu adamı bulmuş. Murat kendini zenginmiş gibi gösterip kadınları dolandırır. Zerrin Hanım'ı da bitirecek.''

Zerrin Özer, hiç görmediği kayınpederinin sözleri üzerine ''Ayrılmama'' kararından vazgeçti.

Son derece üzgün olan şarkıcı, ''Ben hayatımda böyle bir şeyi hiç yaşamadım. İlk kez başıma geliyor. Her insan, her kadın hata yapabilir. Davayı geri çekmiştim ama yeniden dava açacağım'' dedi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Zerrin Özer ayrılık kararı aldıktan birkaç gün sonra da savcılığa başvurarak Murat Akıncı için uzaklaştırma kararı almak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA ŞU PAYLAŞIMDA BULUNDU:

''Canımdan çok sevdiğim dostlarım, hepinizin bildiği gibi son zamanlarda talihsiz olaylar yaşamaktayım, beni son derece üzen bu olayları sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışırken ve ivedilikle boşanma işlemlerini yürüttüğüm bu dönemde, menajerim Kemal Aslan ile ilgili olumsuz bir takım yorumların da beni üzdüğünü siz sevenlerimle paylaşmak isterim.

İyi niyetinden asla şüphe etmediğim değerli dostum, menajerim ve açıklamaları bilgim dahilinde olan Kemal Aslan'ın hali hazırda çok sıkıntılı olan bu süreçte,evlilik kurumuna olan saygısından yaptığı yapıcı yorumlar ve bilgilendirmeler maalesef yanlış anlaşılmıştır.

Yapmış olduğum evlilikten kaynaklanan iddiaları Kemal Bey gibi ,diğer yakın dostlarım da şaşkınlık içerisinde izlemektedir.

Bu nedenle hiçbir zaman desteğini tarafımdan esirgememiş olan Kemal Aslan'ın bu konuda daha fazla incitilmemesi için siz sevenlerim ve değerli basın mensubu arkadaşlarımın anlayışını rica ediyorum.

Her zaman olduğu gibi başımın üzerinde yeri olan ve benimle ilgili konularda hassasiyetini bildiğim ve fikirlerine son derece saygı duyduğum siz canlarım…. Rabbim sizeri korusun. Teşekkür ederim…Saygılarımla.''