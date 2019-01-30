Yıldız Tilbe, önceki akşam Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de konser verdi

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Sezen Aksu’nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyası ile ilgili “Ben de aynı fikirdeyim. Sezen sahneye çıkmalı” dedi.

'BEN ZİRVEDE YAŞAYAN BİR KADINIM'

Yıldız Tilbe, muhabirlerin “Siz de müziği zirvede bırakacak mısınız” sorusuna “Ben zirvede yaşayan bir kadınım. Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür” diye yanıt verdi.