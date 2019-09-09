1 HAFTADA 66 TRAFİK KAZASI!

02 – 08 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 66 adet trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02 – 08 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 66 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan, 12’si yaralanmayla ve 54’ü hasarla sonuçlandı.

Yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (22), yakın takip (14), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak (7) ve diğer etkenler (11) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarının 418.750.00 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa : 18

Gazimağusa : 23

Girne : 16

Güzelyurt : 6

İskele : 3

Polisten verilen bilgiye göre aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 937 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.