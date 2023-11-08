Telefon borçları 13 Kasım’a kadar ödenmeli

Telekomünikasyon Dairesi, 13 Kasıma kadar borçlarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2023 tarihine kadar olan borçların 13 Kasıma kadar kapatılması gerek; ayrıca, Ekim 2022 ayı sonu itibariyle daireye 12 fatura dönemi üzeri borcu bulunan abonelerin borçlarını ödememesi halinde hatları iptal edilerek abonelikleri sonlandırılacak.