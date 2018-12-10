1. LEFKE KENT SEMPOZYUMU 12 ARALIK'TA BAŞLIYOR

1. Lefke Kent Sempozyumu 12 Aralık Çarşamba günü başlıyor.

Lefke Belediyesi tarafından düzenlenen ve LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak törenle açılacak sempozyumla, ilçenin bilimsel zeminde sürdürülebilir gelişimi için geleceğe yön verilmesi hedefleniyor.

“Mavi ve yeşilin karıştığı, suyun coştuğu, medeniyetlerin buluştuğu tarihi kent” sloganıyla düzenlenen sempozyum 14 Aralık Cuma’ya kadar sürecek.

6 bin yılı aşkın bir tarihe sahip bulunan KKTC’nin 6’ıncı ilçesi Lefke, yaklaşık 175 kilometre kare alan ve 20 km deniz sahiline sahip. Kent, Kasım 2015’ten bu yana Uluslararası Cittaslow ağının üyesi.