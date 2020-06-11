1 Temmuz’dan sonra ülkeye girişler konusunda 3 farklı kategori belirlendi

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında KKTC’ye 1 Temmuz itibariyle hangi ülkelerden hangi koşullarda giriş yapılabileceği gündemiyle toplandı…

Toplantı sonrası alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, ülkeye girişler konusunda 3 farklı kategori belirlendiğini söyledi.

Buna göre ilk kategoride yer alan ülkeler olan Malta, Bulgaristan, Norveç, Türkiye, Almanya Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Yunanistan ve Litvanya’dan KKTC’ye gelecek olan tüm yolcuların ülkeye giriş yapabilmesi için 72 saat içinde yapılmış PCR negatif teste sahip olması gerekiyor.

2’nci kategoride yer alan İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan ve başka bazı ülkelerin yer aldığı ülkelerden gelecek olanlara ise çifte PCR testi yöntemi uygulanacak.

Buna göre; bu ülkelerden gelecek olanlar KKTC’ye gelmeden önce bu virüsü taşımadığını PCR testiyle belgeleyecek. Ülkeye geldiğinde ise ikinci PCR için svab alınacak; test sonucunun negatif çıkması halinde ülkede istediği kadar kalabilecek, pozitif çıkması halinde ise ya hastaneye ya da karantinaya alınacak.

3’üncü kategoride ise yüksek risk grubundaki ülkeler yer alıyor.

ABD, Rusya, Brezilya, Birleşik Krallık ve İran gibi ülkelerin yer aldığı bu kategorideki ülkelerden gelecek yolculardan da ülkeye girişte önceden yapılmış PCR testi istenecek. Ancak ülkeye geldiklerinde bedelini kendileri ödemek kaydıyla 14 gün karantinaya girecekler.

Söz konusu ülke listelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri çerçevesinde en az haftada bir kez gözden geçirilerek güncellenecek.

Bakanlar Kurulu bu üç ana kategori dışında bazı istisnai geliş-gidişleri için de karar aldı.

Buna göre; 1 Temmuz’dan itibaren Kıbrıslı Rumlar KKTC’ye ilk geçişlerinde 72 saat içinde yapılmış PCR negatif testiyle geçiş yapabilecek. Sonrasında ise tesadüfi test yöntemi uygulanacak.

22 Haziran’dan itibaren ise Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, maronitler, Karpaz’da yaşayan Rumlar, Pile’deki vatandaşlar, Güney Kıbrıs’ta tedavi görenler ve öğrenciler KKTC’ye ilk girişlerinde PCR testi yaptırma koşulu ile Güney Kıbrıs’a gidiş-gelişleri sözkonusu oalbilecek. Devamında ise tesadüfi test uygulanacak.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, 22 Haziran tarihinin temel mantığının, 8 Haziran itibariyle uluslararası uçuşları açan Güney Kıbrıs’ta 14 gün sonunda ortaya çıkabilecek durumu gözlemlemek olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, 15 Haziran-1 Temmuz arasında Türkiye’den KKTC’ye gelecek olan öğrencilerin herkesle birlikte karantinaya alınıp teste tabi tutulmasını; testin negatif çıkması halinde kampüs karantinasına girmesini kararlaştırdı.

Özersay, öğrencilerin bunun için herhangi bir bedel ödemeyeceğini ve bu durumun denetiminden Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Türkiye’de kalan KKTC vatandaşları için Pazartesi günü İstanbul’dan, Salı günü ise Ankara’dan charter sefer yapılmasını da karara bağladı.

Bu uçuşlarda öncelik, Türkiye’de tedavi gören ve deniz yoluyla KKTC’ye gelişleri mümkün olmayanlara verilecek.

Söz konusu uçuşlarla KKTC’ye gelecek olan vatandaşlar 14 gün süreyle karantinada kalacak.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, ülkeye gelişleri için ortaya konulan tarihlerin yaşanacak gelişmelere göre revize edilebileceğini de kaydetti.

1 Temmuz itibariyle ülkenin yurtdışına açılacağına dikkat çeken Kudret Özersay, Riskin artacağını, bu nedenle de vatandaşlardan salgının ilk ortaya çıktığı dönemdeki özeni göstermesini ve maske kullanımına dikkat edilmesini istedi.