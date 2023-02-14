10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31bin 643'e yükseldi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 643'e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Son durumu aktaran AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 643'e yükseldiğini belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" denildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238 bin 459 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor. Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 793 personel afet bölgesine sevk edildi. Bölgede 76 uçak, 170 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor.

10 İLDE EĞİTİME VERİLEN ARA 1 MART'A KADAR UZATILDI

Bugün deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." dedi.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Depremler nedeniyle üniversitelerde de uzaktan eğitime geçildi. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

GÖRÜŞMELER 1 AY ÜCRETSİZ

Fuat Oktay, GSM operatörlerinin aldığı kararı duyurdu. Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." ifadelerini kullandı.

AFET BÖLGESİNE AŞI SEVKİYATI

Uzmanların enkaz altından çıkarılan yaralıların tamamına ve kurtarma ekibinde çalışanlara acilen tetanoz aşısı yapılmalı şeklindeki uyarılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Koca, "Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor. Halk Sağlık merkezlerinin hijyen malzemeleriyle ilgili desteği sağlanırken bebek maması, devam sütü ve battaniye gibi temel malzemelerle de afetzedelerin yanında yer alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

"1999 DEPREMİNDEN 3 KAT DAHA YIKICI"

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir."

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