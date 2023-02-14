Haluk Levent: İşimizi gücümüzü bıraktık bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz

Ahbap Derneği'nin kurucusu, şarkıcı Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İşimizi gücümüzü bıraktık bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz" dedi.

6 Şubat’ta Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden tam sekiz gün geçti.

“İKİNCİ EL EŞYA GÖNDERMEYİN”

İlk günden itibaren kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesinde depremzedeler için çalışan şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından bazı yardım kolilerini şu notla paylaştı:

“İşimizi gücümüzü bıraktık bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz. İkinci el eşya göndermeyin. Biz bunları nerede yıkatalım nerede ütületelim.”

Daha sonra bu tweet’i silen Haluk Levent ”Kirli kıyafet kolilerinin yanında kamera kadrajına girmiş konuyla alakası olmayan markalar var bu nedenle siliyorum tweet’i. Ama yine de aklınızda kalsın. Gelişigüzel bir şekilde 1 kamyon eşya yükleyip irtibatsız bir biçimde deprem bölgesine göndermeyelim. Lütfen” açıklamasında bulundu.

Sözcü.com.tr