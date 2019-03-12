100 kilo et yediler!

Yönetmenliğini Müjdat Gezen’in yaptığı, başrollerini Birce Akalay, Yonca Evcimik ve İlker Ayrık’ın paylaştığı ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikalinin ekibi önceki gün bir AVM'de bulunan kebapçıda bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren 150 kişilik yemekte kebap, dana kaburga, tavuk, köfte, lokum olmak üzere toplam 100 kilo et yenildi.

Birce Akalay ve Yonca Evcimik’in olduğu masada tek kuş sütü eksikti.

"DİYETTEYİM"

Yonca Evcimik “Diyetteyim, çok az yedim” dedi.