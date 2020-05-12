"1016 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1016 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin çeşitli alanlarda faaliyete başlayana iş yerlerinin çalışanlarına ,Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli'nin , 12 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1016

Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 26.073

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka: yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok