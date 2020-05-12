"1016 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1016 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1016 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin çeşitli alanlarda faaliyete başlayana iş yerlerinin çalışanlarına ,Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.
Bakan Pilli'nin , 12 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1016
Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 26.073
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka: yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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